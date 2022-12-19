Antalya'da sahte para operasyonu: 5 gözaltı

Sahte parayla alışveriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs, ekiplerin 100'e yakın güvenlik kamerasını incelemesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da 14 esnaf, sahte 100 dolarlarla alışveriş yapan yabancı uyruklu kişiler tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Şikayet sonrasında harekete geçen Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, olaya ilişkin kent merkezindeki 100'e yakın güvenlik kamerası incelendi.

5 şüpheli yakalandı

Eşkal tespitinin ardından adresleri belirlen yabancı uyruklu 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

40 banknot yakalandı

Yapılan aramada ise sahte olduğu tespit edilen 100 dolarlık 40 banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

AA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.