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    Antalya'da selin izleri siliniyor

    Sağanak yağış sonrasında sele teslim olan kentte çalışmalar sürüyor.
    • 13.12.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 15:54
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    Antalya'da selin izleri siliniyor

    Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu.

    Metrekareye 200 kilogramdan fazla yağışın düşmesiyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle ilçede 497 araç, 100’ün üzerinde konut, bine yakın iş yerinde hasar oluştu.

    Selin ardından çevre il ve ilçelerden çok sayıda AFAD ve jandarma personelinin yanı sıra belediye ve STK’lardan takviye ekipler geldi.

    Çalışmalar aralıksız sürdü

    Selin ikinci gününde de ilçede hummalı çalışma dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar bir yandan, kamu personeli ve STK’lar bir yandan selin izlerini silmek için uğraş verdi.

    Yollara savrulan ağaç ve kütük parçaları kaldırılırken, sokaklar bir bir yıkandı. Esnaf ise iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

    “Askerlerimizden Allah'ım bin kere razı olsun”

    Sel nedeniyle iş yerinde hasar oluşan esnaf Meral Zorlu, "Yarım saatin içinde her yer bu hale geldi. Önüne de geçemedik. Durum bu. Temizlik yapıyoruz. Sağ olsunlar, askerlerimizden Allah'ım bin kere razı olsun. Bizlere yardımcı oluyorlar. Yaklaşık 70- 80 bin TL zararımız var. Dükkanımın içi şu an tamamen bomboş. dedi.


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