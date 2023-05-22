Antalya'da tatilciler sandığa akın etti Yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy vermek için Antalya Havalimanı'na koştu.

İHA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Antalya Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı gereği 20 Mayıs Cumartesi günü sabah 08.00'de başladı.

Havalimanları ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için Antalya Havalimanı'nda, dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 5 ayrı noktada 5 sandık kuruldu.

Yoğunluk oluştu

5 ayrı noktada sandık görevlileri, 3 vardiya şeklinde 8’er saat görev yapıyor. Şu ana kadar havalimanında ciddi bir yoğunluğun yaşandığı görüldü. Dün 8 saat içerisinde bir sandıkta 500’e yakın kişinin oy kullandığı öğrenildi.

"Hayırlısı olsun"

Oy vermek için gelen Hakan Satıcı, “İnşallah ülkemiz için hayırlısı olsun. Almanya’dan geliyorum, ikinci kez oyumu kullandım.” dedi.

Yine Almanya’dan gelen Mahir Balaban, “Devletimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. Oy kullanmak için geldim.” sözlerine yer verdi.