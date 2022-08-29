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    Antalya'da teröristlerden talimat alarak eylem planlayan şahıs yakalandı

    Terör örgütünden talimat alarak orman yangını çıkarma hazırlığı yapan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde ve üzerinde sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.
    • 29.08.2022 - 15:20
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    Antalya'da teröristlerden talimat alarak eylem planlayan şahıs yakalandı

    Terörle mücadele yurt genelinde sürüyor...

    Bu kapsamda teröristlerin sınır bölgelerinde ve yurt içindeki eylemleri engelleniyor.

    Son olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensubu Ahmet K.'nın eylem yapacağı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

    Evinde ve üzerinde sülfürik asit bulundu

    Ekipler tarafından takibe alınan şahsın Kayseri'den Antalya'ya geldiğini belirledi.

    İnşaat işçisi olarak çalışan şüphelinin, internet üzerinden sipariş verdiği sülfürik asiti kargodan teslim aldığı tespit edildi.

    Finike ilçesinde gözaltına alınan Ahmet K.'nin üzerine ve yaşadığı evde sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

    Antalya'da teröristlerden talimat alan şahıs yakalandı VİDEO

    Antalya da teröristlerden talimat alarak eylem planlayan şahıs yakalandı #1

    Devran-Rojhat kod adlı teröristen talimat aldı

    Gözaltına alınan şahıs verdiği ilk ifadede, Suriye alanında terörist faaliyetlerinde bulunan "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiğini ve kentin muhtelif yerlerinde yangın çıkarma talimatı verdiğini anlattı.

    Eylem planını anlattı

    Örgüt mensubunun, kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ve materyal gönderdiğini anlatan Ahmet K., yakalanmaması halinde orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını belirtti.

    İşlemleri tamamlanan şüpheli, başında şapka ve elleri önden kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.

    İnkar etti

    İHA'nın aktarımına göre; bir gazetecinin parayla orman yakmaya çalıştığınız iddia ediliyor sorusuna Ahmet K., “Yok öyle bir şey yalan söylüyorlar” cevabını verdi.

    Antalya da teröristlerden talimat alarak eylem planlayan şahıs yakalandı #2


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