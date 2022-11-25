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    Antalya'da turistler güneşlenirken dolu yağışı başladı

    Çıralı ve Olimpos plajında denize giren vatandaşlar aniden bastıran soğuk hava ve dolunun ardından neye uğradığını şaşırırken plajlar beyaz büründü.
    • 25.11.2022 - 16:07
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    Antalya'da turistler güneşlenirken dolu yağışı başladı

    Antalya'nın tatil beldelerindeki Çıralı ve Olimpos plajlarında öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu güneşli hava hakim oldu.

    Ardından plajlarda deniz ve güneş keyfi yapan tatilciler, havanın bir anda kapanması ve ardından dolu yağışının meydana gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

    Kentin batı ilçelerinde, bir anda değişen hava tatilcileri hazırlıksız yakalandı.

    Sahil beyaz oldu

    Dolu yağışına maruz kalan tatilciler ağaçların altına sığınırken, yağış nedeniyle sahil tamamen beyaza büründü.

    O anlar kayıt altına alındı

    O anları bölgedeki işletmeci Ziya Yavuz cep telefonuyla kayda aldı.

    "Bir anda yağmur başladı, ardından doluya dönüştü"

    İHA'nın haberine göre, sahildeki görüntüyü görünce çok şaşıranlardan Samet Solmaz "Önce bir anda yağmur başladı, ardından doluya dönüştü. Sanırım sadece buraya yağdı. Harika bir görüntü var. Yer bembeyaz, masmavi bir deniz. Tadını çıkartıyoruz." dedi.

    Antalya da turistler güneşlenirken dolu yağışı başladı #1

    Antalya da turistler güneşlenirken dolu yağışı başladı #2

    Antalya da turistler güneşlenirken dolu yağışı başladı #3

    Antalya da turistler güneşlenirken dolu yağışı başladı #4


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