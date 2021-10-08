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    Antalya'da turistlere araba çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Alanya ilçesinde karşıdan karşıya geçen 2 turiste otomobil çarptı. Kaza sonrası bir kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 04:32
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    Antalya'da turistlere araba çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

    Okurcalar Mahallesi'nde, Ukrayna uyruklu turistler Ihor Pashhynski ile Svitlana Luilko'ya otellerine dönmek için yaya geçidinden karşıya geçerken sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobil çarptı.

    Feci kazada 62 yaşındaki Ihor Pashhynski isimli turist olay yerinde hayatını kaybederken 55 yaşındaki kadın turist Svitlana Luilko ağır yaralandı.

    SÜRÜCÜ, JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı olan Svitlana Luilko, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da turistlere araba çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

    Antalya da turistlere araba çarptı: 1 ölü 1 yaralı #2

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