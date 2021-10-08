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Antalya'da turistlere araba çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da turistlere araba çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Alanya ilçesinde karşıdan karşıya geçen 2 turiste otomobil çarptı. Kaza sonrası bir kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.