Antalya'da Türk vatandaşı olan yabancılar sandığa gitti Yıllardır kentte yaşayan yabancılar, vatandaşlık haklarını kullandı. 2009'da Türk vatandaşı olan İrina Balcı, "Seve seve oy kullanıyorum" dedi.

AA

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Türk vatandaşı olan yabancılar da oy kullandı.

Yaşamlarını Antalya'da sürdüren ve Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya ve diğer birçok ülkeden gelen yabancılar, vatandaşlık haklarını sandığa giderek kullandı.

"Antalya ikinci evimiz"

Ağırlıklı olarak Konyaaltı ve Lara bölgelerinde yaşayan yerleşik yabancılar, kendileri için belirlenen okullara giderek oy pusulalarında tercihlerini yaptılar.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Ruslar için Antalya'nın önemli bir kent olduğunu ve ikinci evleri gibi gördüklerini söyledi.

"Seve seve oy kullanıyorum"

Çok sayıda Rus'un Antalya'da yaşadığını ve Türk vatandaşı olduğunu dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

2009'da Türk vatandaşı oldum. O dönemden bu yana yapılan seçimlerde seve seve oy kullanıyorum. Türkiye'de seçimlere katılım çok yüksek, yönetimde tercihte bulunabilmek çok kıymetli.