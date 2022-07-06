Antalya’da uyuşturucu tacirleri, kovalamacayla yakalandı

Ormanlık alanda uyuşturucu depoladığı belirlenen 3 şüphelinin bulunduğu aracın önü kesildi. Araçtan inip koşarak ormana kaçan şüpheliler, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Kepez ilçesinde, S.D., C.D. ve B.D. isimli şahısların ormanlık alanda yüklü miktarda uyuşturucu madde depoladıklarının tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Şahısların, uyuşturucu maddeleri, araçla piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler elde edildi.

Polisi görünce kaçmaya kalkıştılar

İHA’nın haberine göre; düzenlenen operasyonda ormanlık alanda S.D., C.D. ve B.D. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araçtan çıkarak kaçmaya çalışan şahıslar, kısa sürede yakalandı.

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Ele geçirilenler

Araçta ve ormanlık arazide narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada daralı 13 kilo 135 gram eroin, daralı 615 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 19 bin 250 TL ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.