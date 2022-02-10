Antalya'da vananın kapatılmasına kızınca musluğu söktü

Bir binanın girişinde vananın kapatılması yüzünden su dolduramayan şahıs, musluğu söküp götürdü. Daha sonra ise yan taraftaki çeşmeden bidonuna su doldurdu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde iş yeri bulunan Emre Akıncı, bina sakinlerinin de kullanabileceği şekilde evinden boru döşettirip, binanın girişine bir musluk taktırdı.

Sabah iş yerine giderken musluğun yerinde olmadığını gören Akıncı, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

SU GELMEYİNCE MUSLUĞU SÖKTÜ

Kamera görüntülerinde elinde su bidonuyla gelen bir kişinin, bidonu doldurmak için musluğu açtığında su gelmediğini görünce etrafı iyice kontrol ettiği, ardından da musluğu söküp götürdüğü görüldü.

Aynı kişinin, yan binanın girişinde bulunan çeşmeden bidonu doldurduktan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği gözlendi.

"SÜREKLİ AÇIK BIRAKILIYOR, SU BOŞA AKIYORDU"

Musluğu sadece kendilerinin değil bina sakinlerinin de kullanımı için taktıklarını belirten Emre Akıncı, "Son günlerde musluk sürekli açık bırakılıyor, su boşa akıyordu. Bu durum yüzünden zaman zaman kardeşimle tartıştık. Çözüm olarakta yukarıdan vanayı kapatmayı bulduk. Dün sabah işe gitmek için evden çıktığımda musluğun yerinde olmadığını gördüm. Hemen güvenlik kamerasını izlemeye başladım. Bir şahsın elinde su bidonu ile geldiğini, bidonu doldurmak için musluğu açtığında su gelmemesi üzerine musluğu söküp götürdüğünü gördüm. Şahıs, daha sonra yan komşunun musluğundan su doldurup geri gidiyor." dedi.

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