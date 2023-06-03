Antalya'da yağış sonrasında sel! Araç suya kapıldı Kumluca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında derenin içinde bulunan sandalyeler sele kapılırken bir araç da sürüklendi.

İHA Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağış etkili oldu. Yaşanan sel turizm tesislerine zarar verdi. Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak deresinin taşmasına sebep oldu. Masa ve sandalyeler sele kapıldı Sarıkavak Deresi’nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı. Ayrıca sele kapılan araçta sel sularıyla birlikte sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.