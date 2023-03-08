Antalya'da yarım asırlık ağaçları kesip, kaçtılar Kepez ilçesinde motorlu testereyle yarım asırlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormana giren şüpheliler, yarım saatte yaklaşık 50 ağacı kesti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlarla kaplı bölgedeki serasına giden Mehmet Bolat, birkaç kişinin motorlu testerelerle yarım asırlık çam ağaçlarını kestiğini gördü.

Ağaçların kesilmesine müdahale eden Bolat, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi.

Bolat'ın ihbarı üzerine şüpheliler, otomobillerine binip bölgeden ayrıldı.

Ekipler harekete geçti

Şikâyet üzerine harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu ifade ederek, kendilerine devri konusunda girişimde bulunacaklarını kaydetti.

"Öyle canım acıdı ki anlatamam"

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda 50'ye yakın yarım asırlık çam ağacının kesildiğini söyleyen Mehmet Bolat şu ifadeleri kullandı: