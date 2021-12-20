Antalya'da yılbaşı hareketliliği

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Antalya'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Koronavirüs sürecinde 2020'ye göre daha iyi bir sezon geçiren Antalya, 11,5 ayda 8 milyon 962 bin 901 yabancı turist ağırladı.

Haziran ayında başlayan hareketlilik yılbaşı etkinlikleri için de devam ediyor.

YILBAŞI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Rusya, Ukrayna, Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken kent, yılbaşına hazırlanıyor. Kentteki caddeler ışıklandırılıyor, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süsleniyor. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getiriliyor.

Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek

"YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente günlük 2 bin ile 3 bin civarında turist geldiğini söyledi. Turizmcilerle hem yılbaşı hem de gelecek yılı konuşmak için toplantı yaptıklarını belirten Yazıcı, uyulması gereken kuralları değerlendirdiklerini söyledi. Yazıcı, "Sektörümüzle yılbaşında bir kalabalık bekliyoruz. Kurallar çerçevesinde, kimseyi rahatsız etmeden pandemi kurallarına da uyarak iyi bir yılbaşı geçirileceğine inanıyoruz." dedi.

Yazıcı, kentte yılbaşı yoğunluğunun yanı sıra çalıştay ve kongre turizmi hareketliliğinin de yaşandığını bildirdi. Turizmcilerin 2022'den daha umutlu olduklarını aktaran Yazıcı, sezonun gelecek yıl nisanda başlamasını beklediklerini söyledi.

"CİDDİ TEDBİRLERİMİZ OLACAK"

Yazıcı, yılbaşı gecesi emniyet ve jandarma ekiplerince de gerekli denetimlerin yapılacağını, otel denetimlerinin de misafirleri rahatsız etmeden sivil kolluk kuvvetlerince gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına emniyet, jandarma, sahil güvenlik başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, belediye birimleriyle çok ciddi tedbirler alacağız. Gerekli tedbirler gözden geçirildi, önümüzdeki hafta tekrar gözden geçireceğiz. Hem turizm sektöründe hem de şehir hayatında herhangi bir sıkıntı olmayacağını değerlendiriyoruz, her yıl yaptığımız bir konu, tecrübeliyiz.

TURİZMCİLERDEN MÜZİK YAYINI TALEBİ

Bugünkü kurallara göre saat 24.00'te müzik yayınlarının kapatılması gerekiyor. Turizmcilerimizin yasağın daha ileri saate çekilmesi yönünde bir talepleri oldu, Ankara'ya ileteceğiz. Gelecek cevaba göre hareket edeceğiz."