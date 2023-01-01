Tüm dünya yeni yıla 'merhaba' derken yılın ilk gününde denize giren vatandaşlar, yüzmenin ve güzel havanın keyfini sürdü.

2022 yılı acısıyla tatlısıyla geride kalırken, 2023 yılına girdik.

Bazı iller soğuk, bazı iller de sıcak havayla yeni yıla 'merhaba' dedi.

Antalya ise sıcak havayla 2023'e 'merhaba' diyen illerden bir oldu.

Sıcaklık 19 derece ölçüldü

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar ve turistler; Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarında toplandı.

Antalya'da yılın ilk günü denize girip yüzmenin tadını çıkardılar ViDEO

Denize girdiler

Kumsalda güneşlenenlerden bazıları denize girerek yüzdü. Bisiklet süren çocuklar, kumsalda aileleriyle oynadı.

AA'nın haberine göre; kimi kanoya binerek eğlenceli zaman geçirdi, kimi de palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.