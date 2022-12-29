Antalya'da yılın son günlerini denizde geçirdiler

Doğuda kar manzaraları gelirken yılın son günlerinde Antalya'da denize girmeye devam edildi.

Son aylarda doğuda kar manzaları yaşanırken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Antalya'da yazdan kalma günlerin tadını çıkaran vatandaşlar kumsalda güneşlenirken bir yandan da denize girdi.

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar denizden çıkmadı.

Sıcaklık 23 derece

Kent merkezinde 23 dereceyi bulan hava sıcaklığı adeta yazdan kalma günleri yaşatırken, bazı vatandaşlar ise 2022 yılının son deniz keyfini yaptı.

Denize girmeyenler ise vaktini balık tutarak ve manzaranın keyfini sürerek geçirdi.

"İlk biraz etkiye tepki olabiliyor ancak vücut alışıyor"

İHA'nın haberine göre, denize giren vatandaşlardan Soner Uzunoğlu, "Denizde olmak gayet güzel, daha önce soğuk bölgeleri de gördüm özellikle -30 derece sıcaklığın olduğu kesimleri de gördüm ama Antalya gerçekten güzel bir nimet, bambaşka bir yer. Kış ayında ortalık kar ve buz içerisindeyken Antalya’da güllük gülistanlık bir hava var.

Biz de bunun tadını çıkarıyoruz. Denize ilk girdiğimiz anda biraz etkiye tepki olabiliyor ancak vücut alışıyor. Bu da yüzmeyi seven bir insan için fazla bir etki oluşturmuyor. Dışarıda ayrı içeride ayrı tadı güzel. 2022-2023 hiç fark etmiyor, hem uğurlamayı hem de karşılamayı denizde yapıyoruz bu sene." şeklinde konuştu.