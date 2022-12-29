Petrol
82.93
-1.26%
Euro
19.942
0.43%
Dolar
18.7173
0.04%
Altın
1.087
0.16%
Borsa
5434
1.64%
Bitcoin
314.853
-0.32%
BTXN Coin
6.03
0.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Antalya'da yılın son günlerini denizde geçirdiler

    Doğuda kar manzaraları gelirken yılın son günlerinde Antalya'da denize girmeye devam edildi.
    • 29.12.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da yılın son günlerini denizde geçirdiler

    Son aylarda doğuda kar manzaları yaşanırken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

    Antalya'da yazdan kalma günlerin tadını çıkaran vatandaşlar kumsalda güneşlenirken bir yandan da denize girdi.

    Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar denizden çıkmadı.

    Sıcaklık 23 derece

    Kent merkezinde 23 dereceyi bulan hava sıcaklığı adeta yazdan kalma günleri yaşatırken, bazı vatandaşlar ise 2022 yılının son deniz keyfini yaptı.

    Denize girmeyenler ise vaktini balık tutarak ve manzaranın keyfini sürerek geçirdi.

    Antalya da yılın son günlerini denizde geçirdiler #1

    "İlk biraz etkiye tepki olabiliyor ancak vücut alışıyor"

    İHA'nın haberine göre, denize giren vatandaşlardan Soner Uzunoğlu, "Denizde olmak gayet güzel, daha önce soğuk bölgeleri de gördüm özellikle -30 derece sıcaklığın olduğu kesimleri de gördüm ama Antalya gerçekten güzel bir nimet, bambaşka bir yer. Kış ayında ortalık kar ve buz içerisindeyken Antalya’da güllük gülistanlık bir hava var.

    Biz de bunun tadını çıkarıyoruz. Denize ilk girdiğimiz anda biraz etkiye tepki olabiliyor ancak vücut alışıyor. Bu da yüzmeyi seven bir insan için fazla bir etki oluşturmuyor. Dışarıda ayrı içeride ayrı tadı güzel. 2022-2023 hiç fark etmiyor, hem uğurlamayı hem de karşılamayı denizde yapıyoruz bu sene." şeklinde konuştu.

    Antalya da yılın son günlerini denizde geçirdiler #2

    Antalya da yılın son günlerini denizde geçirdiler #3

    Antalya da yılın son günlerini denizde geçirdiler #4

    Antalya da yılın son günlerini denizde geçirdiler #5


    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!
    Gündem

    28 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

    Adana’da boşanma aşamasındaki eşini rehin alan şahıs tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana’da boşanma aşamasındaki eşini rehin alan şahıs tutuklandı

    Görüş Bildir