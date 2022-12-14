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    Antalya'da yoğun yağış sonucu Side Antik Kenti'ni su bastı

    Dün gece için 'turuncu kod' uyarısı yaptığı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde bazı bölgeler su altında kaldı.
    • 14.12.2022 - 14:06
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    Antalya'da yoğun yağış sonucu Side Antik Kenti'ni su bastı

    Antalya'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde büyük maddi zarara neden olan yağışın ardından dün Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü; Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerine yönelik turuncu kodlu uyarı yayımladı.

    Uyarıda şiddetli yağış bilgisi verilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar uyarıldı.

    Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde her kademedeki okullarda 14 Aralık'ta 1 gün eğitime ara verildiğini açıkladı.

    Şiddetli yağış gece başladı

    Bu gece yarısından itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzeyde teyakkuzda bulunduğu Manavgat'ta saat 03.00 sıralarında şiddetli yağış başladı.

    Yağışla birlikte oluşan su birikintilerinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından mazgallar açılarak büyümesi önlendi.

    Antalya da yoğun yağış sonucu Side Antik Kenti ni su bastı #1

    "Kötü durumlar yaşanmadı"

    Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gerekli önlemleri almak için ilgili kurum yöneticileriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, "Bu toplantılar sonucunda aldığımız kararları hızla uygulamaya başladık. Gece yarısından sonra şiddetlenen yağmur bizi biraz endişelendirmesine rağmen kötü durumlar yaşanmadı çok şükür. Şu ana kadar ne kurumlardan ne de vatandaşlarımızdan bize gelen kötü bir duyum ve bilgi yok." dedi.

    Antalya da yoğun yağış sonucu Side Antik Kenti ni su bastı #2

    Side Antik Kenti su altında kaldı

    Diğer yandan şiddetli yağış nedeniyle Side Antik Kenti'de Sütunlu Cadde ve Tyke Tapınağı'nın bulunduğu alan su altında kaldı.

    Dün yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Side Limanı'nda bulunan tekne ve motorlar sahipleri tarafından güvenli yerlere çekildi.

    DHA'nın haberine göre, yağış nedeniyle Apollon Tapınağı da boş kaldı.

    Antalya da yoğun yağış sonucu Side Antik Kenti ni su bastı #3

    Antalya da yoğun yağış sonucu Side Antik Kenti ni su bastı #4

    Antalya da yoğun yağış sonucu Side Antik Kenti ni su bastı #5


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