Antalya'da yol çöktü! Trafiğe kapatılan yol otopark olarak kullanıldı Çökme yaşanmasının üzerine Valilik tarafından kapatılan yol vatandaşlar ve çevrede bulunan işletmeler tarafından otopark olarak kullanılmaya başlanıldı.

DHA

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...

Yaşanan depremlerin ardından önlem alınmayan ve alınan önlemlere uyulmayan ev ve iş yerleri binlerce vatandaşa mezar oldu.

Bunun üzerine diğer illerde denetimler sıkılaştırıldı.

Öte yandan Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Valilik kararınca çökme sebebiyle kapatılan yolda vatandaş canını hiçe saymaya devam ediyor.

Yol trafiğe kapatıldı

Falezler üzerindeki yol, 2002 yılında çökmeler yaşandı.

Çökme yaşanan alanlarda yapılan incelemenin ardından konu Antalya Valiliği İl Trafik Komisyonu'nda görüşüldü.

Görüşmede yolun tehlike yarattığı gerekçesiyle araç trafiğine kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

"Araç trafiğine kapatılmasına karar verilmiştir"

2002 yılında alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

Eski Lara Yolu'nun Bambus-Dedeman Oteli arasında kalan kısmının aşırı yağışlar sebebiyle yolda çökme olduğu, trafik emniyeti ve can güvenliği açısından tehlike yarattığından bu yolun alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar araç trafiğine tamamen kapatılmasına, gerekli işaretlemelerin ilgili kuruluşlarca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı çıkartılan yönetmeliğe uygun olarak yapılmasına komisyona katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Yol otopark olarak kullanılmaya başlanıldı

Yolun trafiğe kapatılmasının üzerinden geçen 21 sene içerisinde bölgeye yürüyüş ve bisiklet yolu, peyzaj düzenlemeleri ve bir restoran yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından girişine 'Antalya İl Trafik Komisyonu'nun 20022002 tarih ve 200219 sayılı kararına istinaden yol araç trafiğine kapatılmıştır' yazılı tabela asılan yol, son zamanlarda otopark olarak kullanılmaya başlandı.

Araç şarj istasyonu kuruldu

Tehlike yarattığı gerekçesiyle kapatılan yola, çalışanlar tarafından restorana gelen kişilerin araçları ve bölgede yaşayanlar araçlarını park ediyor.

Otopark olarak kullanılan alana bir de elektrikli araçları şarj edebilmek için şarj istasyonu kuruldu.

Araç trafiğine açılması istenildi

Öte yandan 2018 yılında yol üzerinde yapılacak inşaat nedeniyle bir kişi UKOME'ye başvurarak, yolun araç trafiğine açılmasını talep etti, ancak bu istek UKOME Genel Kurulu tarafından 'güvenlik gerekçesiyle uygun olmadığı' belirtilerek reddedildi.