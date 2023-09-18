Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı Dün Alanya'da çıkan ve gece boyunca müdahalenin sürdürüldüğü orman yangını söndürüldü.

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Türkiye yangını bol bir yaz sezonu geçirdi.

Son yangın Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktı.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangına gece boyunca müdahale edildi.

Büyük uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"

Yumaklı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Yangın 21 saatten fazla sürdü

Yangın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle başlamıştı.

Orman yangını 21 saatten fazla devam etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı.

11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı müdahale etti

11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

Yerleşim yerlerine sıçradı

Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi.

1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı gözlendi.

Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü.

Bu sabah erken saatlerde havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlatılmıştı.