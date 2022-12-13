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    Antalya'daki selin vurduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor

    Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
    • 13.12.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:19
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    Antalya'daki selin vurduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor

    Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor.

    Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş iş birliğinde temizleniyor.

    Kurumlar koordineli şekilde çalışıyor

    AFAD'ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

    245 aracın kurtarılması için çalışmalar sürüyor

    Öte yandan, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için çalışmalara başlandı.

    Antalya daki selin vurduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor #1

    Antalya daki selin vurduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor #2

    Antalya daki selin vurduğu yerlerde çalışmalar devam ediyor #3


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