Antalyalılar dünkü yağmurun ardından bugün sahile akın etti Dün akşam saatlerinde turizm kentinde hayatı felç eden sağanak yağış sonrası bugün turistler sahile gelip deniz keyfi yaptı.

İHA Yurdun birçok noktasında haziran ayı öncesi sağanak yağmur etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün de 20 il için yağış uyarısında bulundu. Yaz turizminin gözdesi Antalya da yağmurdan nasibini aldı. 2 gün boyunca gök gürültülü sağanak uyarısı yapılan kentte, dün gün boyunca hayatı felç eden sağanak, bugün ise sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Denize akın ettiler Kapalı havada sıcaklığın 22 derece ölçüldüğü şehirde, nem oranı yüzde 81, deniz suyu sıcaklığı da 22 derece ölçüldü. Nemden bunalan ve çoğu yabancı turistlerden oluşan tatilciler, sabah erken saatlerde sahile gelip denizin keyfini çıkardı. Yağmurun ortasında sörf yaptı Dün akşam yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönmüştü. Yaya ve sürücüleri zorlayan yağışta vatandaşlardan biri, sörf tahtasıyla su birikintisinde sörf yapmıştı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar da otobüs duraklarına sığınmıştı. Öğle saatine geldiğinde ise kentte hafif yağış kendisini gösterdi.