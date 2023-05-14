Antalya'nın Serik ilçesinde seçmene engel yok! Oyunu sandığa ağzı ile attı Demokrasinin bir gereği olarak oy kullanmak için sandıklara giden vatandaşların engel tanımadan oluşturduğu ilgi görüntülere yansımaya devam ediyor.

DHA

Seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sabah saat 08.00'de sandıklara gitmeye başladı.

Sandıklarda genç, yaşlı, hasta ve engelli demeden büyük bir yoğunluk oluştu.

Bu seçimde katılımın çok yüksek olması bekleniyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde de kolları olmayan engelli vatandaşın oyunu yardım almadan ağzıyla kullanması da ilgi çekti.

Serik'te seçim

Seçim için Serik'te 1'i gezici olmak üzere 307 sandıkta 101 bin 575 seçmen sandığa gitti.

Oy kullanmaya eşi ve kızı ile birlikte geldi

İki kolu da geçirdiği kaza nedeniyle ampute edilen Bülent Bodur, Serik Kız Anadolu Meslek Lisesi'ndeki oy kullanmaya eşi ve kızı ile birlikte geldi.

İki kolu da ampute olan seçmen oyunu sandığa kendisi attı

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolu da ampute edilen 44 yaşındaki Bülent Bodur, oyunu kızının yardımıyla kullanırken, zarfı ağzıyla sandığa attı.

Oyunu kızının yardımıyla kullandı

Kızının yardımı ile oyunu kullanan Bülent Bodur, zarfı ağzıyla sandığa bıraktı.

"Önemli olan sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamak"

İmzasını ise kollarının arasına aldığı kalemle atan Bodur, duygularını şu sözlerle dile getirdi: