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    Antalya'ya 17,5 milyon TL yardım ulaştırıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 17,5 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi.
    • 20.12.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:03
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    Antalya'ya 17,5 milyon TL yardım ulaştırıldı

    Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçeleri geçtiğimiz günlerde sele teslim oldu.

    Bölgeyi olumsuz etkileyen sel, ev ve iş yerlerine zarar verdi, seralarda da maddi hasar oluştu.

    Afetin yaşandığı andan itibaren devletin tüm imkanları afetzedeler için seferber edildi.

    Bilanço açıklandı

    100 ev, 497 araç, 920 iş yeri ve çok sayıda seranın zarar gördüğü olayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaralar sarılmaya başlandı.

    Antalya ya 17,5 milyon TL yardım ulaştırıldı #1

    17,5 milyon TL yardım yapıldı

    Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarının 17,5 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.

    Antalya ya 17,5 milyon TL yardım ulaştırıldı #2

    "2 milyon TL daha kaynak aktardık"

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

    "Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2 milyon TL daha kaynak aktardık. Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL'ye ulaştı."

    Antalya ya 17,5 milyon TL yardım ulaştırıldı #3


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