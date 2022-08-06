Yılbaşından bugüne kadar Antalya’ya gelen turist sayısının 7 milyon 76 bin 937 olduğu belirtildi.

Turizm kenti Antalya’ya turist akımı sürüyor…

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından kente yılbaşından bu yana gelen turist sayısının 7 milyonu geçtiğini açıkladı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 Ağustos itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen turist sayısının 7 milyon 76 bin 937 kişi olduğu belirtildi.

DHA’nın haberine göre; ‘güvenli turizm sertifikası' uygulaması, alternatif turizm kolları ve dünyanın en kaliteli 5 yıldızlı otelleriyle Akdeniz çanağındaki en iyi ve en çok tercih edilen şehir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, pandeminin etkisinin azalmasıyla turizm rekorlarının kırıldığı eski günlere dönüldüğü de vurgulandı.

Yabancı turist sayısında yüzde 91 artış

1 Ocak- 5 Ağustos'ta gelen 7 milyon 76 bin 937 yabancı turist sayısı ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 91'lik artış olduğu kaydedildi.

Geçen sene aynı dönemde 3 milyon 705 bin 771 kişi geldiği hatırlatıldı.

Ağustosun ilk 5 gününde, 388 bin 431 turist geldi

Bu yıl, ağustos ayının ilk 5 gününde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 388 bin 431 turist geldiği kaydedildi.

Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 7 milyonu aştı VİDEO

