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Antalya'ya yerleşen Ruslar çevrelerinde bulunan çöpleri topladı

Antalya'ya yerleşen Ruslar çevrelerinde bulunan çöpleri topladı

Kentte ikamet eden bir grup Rus vatandaşın, cadde ve sokaklarda çöp toplamasına çevrede bulunan öğrenciler duyarsız kalmadı.