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- Antalya'ya yerleşen Ruslar çevrelerinde bulunan çöpleri topladı
Antalya'ya yerleşen Ruslar çevrelerinde bulunan çöpleri topladı
- 18.12.2022 - 16:05
Rusya-Ukrayna savaşı dünya düzenlerini değiştirdi.
Savaşın ardından Antalya'ya yerleşen Rus vatandaşlar Gazipaşa ilçesinde çoğunluk oluşturuyor.
İlçeye yerleşeyen bir grup Rus vatandaş dün sabah saatlerinde Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir araya geldi.
Etkinlik başlatıldı
İlçeye 5 ay önce yerleşen bir Rus kadının girişimiyle cadde ve sokaklarda temizlik etkinliği başlattı.
Ellerine aldıkları çöp torbalarıyla yol, kaldırım ve yolun çevresine atılan çöpleri toplayan Ruslar, yaptıkları hareketle ilçe halkına örnek oldular.
Öğrenciler duyarsız kalmadı
Pazarcı Mahallesi’nde bulunan ve hafta sonu etüdü için okullarına gelen Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, Rusların duyarlı davranışına kayıtsız kalmadı.
Rusların cadde üzerinde çöp topladığını fark eden öğrenciler, okul müdürü Ergin Oktay'la birlikte Rus vatandaşlarının etkinliğine katılıp hep beraber çöp topladılar.
Torbalar dolusu çöp toplandı
İHA'nın haberine göre, örnek bir etkinliğe imza atan Rus vatandaşları ve öğrenciler, yaklaşık 1 saatte torbalar dolusu çöp topladı.