AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? AÖL 2021 3. dönem kayıt yenileme ücreti..

Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim yılının 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte, AÖL 2021 3. dönem kayıt yenileme ekranı..

AÖL 2020-2021 eğitim yılının 1. ve 2. dönem sınavları tamamlanmasının ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ve ücreti merak ediliyor.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihlerini araştırmayı sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleşecek olan kayıt yenileme aşaması hakkında merak edilenler açıklandı.

Peki, liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla beklediği AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte, AÖL 2021 3. dönem kayıt yenileme ekranı...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖL resmi internet sitesinde yer alan AÖL 3. dönem kayıt yenileme bilgilerine göre; Açık Öğretim Lisesi 2020-3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başlayıp 10 Mayıs Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

3) Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.

4) Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.

5) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

6) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.

7) Cezaevinde bulunan öğrencilerin haziran ayında yüzyüze yapılacak olan 2020-1. Dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildiği için cezaevinde görevli öğretmenlerin son dönemi 2020-1 olan ve özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan bu öğrenciler için yapacakları cezaevi bilgisi değişiklikleri, gönderilen sınav bilgilerinde değişiklik oluşturmayacaktır.

8) 7. maddede belirtilen öğrenci grubu ile sistemde özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020-3. Dönem kayıt yenilemeleri yapılmayacaktır. Bu sebeple özel durumu tutuklu veya hükümlü öğrencilerin özel durumlarının cezaevinde görevli öğretmenler tarafından güncellenmesi gerekmektedir.

9) Özel durumu tutuklu veya hükümlü iken kayıt yenileme süreci içerisinde dışarı çıkan öğrencilerden 2020-3. Dönem için kayıt yenilemek isteyenlerin özel durumlarını değiştirerek kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir.

10) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir.

Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

NOT: Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.

İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek ve yeni (ilk) kayıt yaptıracak öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara ( T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir.