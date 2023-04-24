Ara tatil bitti: Ders zili çaldı Ramazan Bayramı ile birleştirilen ara tatil sona erdi. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ders zilinin çalmasıyla sınıfları doldurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti.

Ramazan Bayramı ile birleştirilen ve 9 gün süren ara tatil sona erdi.

Öğrenciler okullarına koştu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.

Ara tatilde öğretmenler, idari izinli sayıldı ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri yerlerden alabildi.

16 Haziran'da sona erecek

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.

Ayrıca deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklardan 34 bin 985'i okullarına geri döndü.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca deprem bölgesindeki 10 ilde LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik açılan 3 bin 450 noktadaki destekleme yetiştirme kurslarından yaklaşık 145 bin öğrenci yararlanıyor.