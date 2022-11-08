Araç sahipleri dikkat! 2022 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Cezası ne kadar?

Araç sahipleri dikkat! 2022 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Cezası ne kadar?

Kış aylarının yaklaşmasıyla araç sahipleri kış lastiklerini araştırmaya başladı. Peki kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Cezası ne kadar? İşte detaylar...

Ülke genelinde soğuk havalarının başlamasıyla kar yağışı haberleri de gelmeye başladı.

Kış aylarında araç kullanımları oldukça zor ve büyük bir risk taşırken, kış lastiği bu riskleri önlüyor.

Kış lastikleri 7 derece ve altındaki sıcaklıklarda yola tutunma özelliğiyle güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının hangi tarihte başlayacağı ve ceza ücretleri merak konusu oldu. İşte detaylar...

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Uyhulama, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunludur..

Kış lastiği uygulamasının cezası ne kadar?

Kurala uymayan araçların sürücülere 1.152 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca lastiklerini değiştirene kadar yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Tüm araçlar için geçerli mi?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.