Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam mı geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam mı geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Üst üste gelen benzin indirimlerinden sonra araç sahiplerini üzen haber geldi. Gece yarısından itibaren benzine zam bekleniyor.

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.

Son olarak 23 Kasım 2022 Çarşamba (bugün) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 1,16 TL indirim geldi.

Peş peşe gelen indirim haberlerinden sonra vatandaşlara kötü haber geldi. Arama motorlarında benzine ne kadar zam geleceği araştırılıyor.

Benzine zam mı geliyor?

Bu gece yarısından itibaren benzine yeniden zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 55 kuruş zamlanacak.