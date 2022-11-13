Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 13 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 13 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim mi geliyor? 13 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Son olarak benzin litre fiyatına 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

Araç sahipleri, “Motorin ve benzine zam mı geliyor? 13 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin ve motorine indirim mi geliyor?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi bekleniyor.

İstanbul 13 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,39 TL

Benzin litre fiyatı 22,69 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 13 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,49 TL

Benzin litre fiyatı 22,83 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 13 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,53 TL

Benzin litre fiyatı 22,84 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL