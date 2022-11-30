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    Araç sahiplerine müjde! Mazota indirim mi geldi? 30 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorine indirim mi geldi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
    • 30.11.2022 - 10:05
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    Araç sahiplerine müjde! Mazota indirim mi geldi? 30 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.

    Son olarak 28 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 82 kuruş indirim yapıldı.

    Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara motorin için sevindiren haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.

    Motorine bir indirim daha!

    30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.

    Araç sahiplerine müjde! Mazota indirim mi geldi? 30 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? #1

    İstanbul 30 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,45 TL

    Benzin litre fiyatı 20,17 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 30 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,58 TL

    Benzin litre fiyatı 20,33 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 30 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,64 TL

    Benzin litre fiyatı 20,34 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Araç sahiplerine müjde! Mazota indirim mi geldi? 30 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? #2


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