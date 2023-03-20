Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor... Motorin fiyatında, bu geceden itibaren geçerli olcak şekilde 81 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir etkisi de akaryakıt fiyatlarına... Döviz kuru bir inip bir çıkarken, sürücülere cep yakan haberler beraberinde geliyor. Brent petrol an itibarıyla 70 dolar civarında. Motorine geçtiğimiz günlerde 1.34 TL'lik bir indirim uygulanmıştı. Bununla birikte motorin, benzin fiyatının altına inerken araç sahiplerini üzen bir haber geldi. 81 kuruş zam 20 TL'nin altına inen motorine 81 kuruşluk bir zam bekleniyor. Edinilen bilgiye göre zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Güncel fiyatlar İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,54 liradan satılıyor.