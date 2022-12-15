Araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam mı geliyor? 15 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam mı geliyor? 15 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki yaşanan artış sonrasında, araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzine zam mı geliyor? İşte 14 Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, motorin grubunda ise 1,88 TL fiyat indirimi gelmişti.

Ardından benzin grubuna 10 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş daha indirim gelmişti.

Brent petrolün bir anda yükselmesinin ardından araç sahiplerini üzen haber geldi. Benzine zam geleceği öğrenildi. İşte zam oranı ve güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Benzin fiyatlarına 16 Aralık 2022 Cuma itibariyle geçerli olmak üzere bu gece 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul 15 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,10 TL

Benzin litre fiyatı 17,43 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 15 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,26 TL

Benzin litre fiyatı 17,63 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 15 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,33 TL

Benzin litre fiyatı 17,61 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL