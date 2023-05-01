Araç sürücüleri sevindiren gelişme: Motorinde indirim yolda Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 59 kuruşluk bir indirim yapılacak.

ensonhaber.com

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

En son 28 Nisan pazar günü gece yarısından itibaren benzine 90 kuruşluk bir indirim gelmişti.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre akaryakıta bir indirim daha geliyor.

Bir indirim de motorine: Litre fiyatı 59 kuruş daha ucuz olacak

Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,71 liradan satılıyor.

3 büyükşehirde benzin ve motorinin litre fiyatı

Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.

Öte yandan 3 büyükşehirde benzin ve motorinin litre fiyatları şöyle;

İstanbul

Motorin litresi 19.71

Benzinin litresi 20.37

Ankara

Motorin litresi 20.07

Benzinin litresi 20.72

İzmir

Motorin litresi 20.15

Benzinin litresi 20.69