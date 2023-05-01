Araç sürücüleri sevindiren gelişme: Motorinde indirim yolda

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
En son 28 Nisan pazar günü gece yarısından itibaren benzine 90 kuruşluk bir indirim gelmişti.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre akaryakıta bir indirim daha geliyor.
Bir indirim de motorine: Litre fiyatı 59 kuruş daha ucuz olacak
Motorin fiyatlarında 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,71 liradan satılıyor.
3 büyükşehirde benzin ve motorinin litre fiyatı
Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.
Öte yandan 3 büyükşehirde benzin ve motorinin litre fiyatları şöyle;
İstanbul
Motorin litresi 19.71
Benzinin litresi 20.37
Ankara
Motorin litresi 20.07
Benzinin litresi 20.72
İzmir
Motorin litresi 20.15
Benzinin litresi 20.69