Ardahan ilkbaharda kışı yaşıyor! Yaylada evler kara gömüldü Bölgede devam eden kar yağışı, Ardahan-Ardanuç sınırındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesindeki evleri aştı.

AA & Ensonhaber

Kar yağışı yurdun doğusundaki şehirleri henüz terk etmedi.

Her yıl kış mevsiminde kar manzaralarının oluştuğu kentlerde, nisan ayında da benzer görüntüler ortaya çıktı.

Bu illerden biri de Ardahan oldu.

Kentin yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbaharda yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar kalınlığı evleri aştı

Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin kara gömüldüğü görüldü.

Yaylada kar kalınlığın tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştı.

Yöre halkı ise yollar açılmasıyla birlikte karların erimesiyle yaylaya taşınacakları günü bekliyor.