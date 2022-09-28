Petrol
84.89
0.62%
Euro
17.6642
-0.15%
Dolar
18.4417
-0.04%
Altın
965.57
-0.04%
Borsa
3266
0.17%
Bitcoin
355.761
-0.93%
BTXN Coin
10.47
6.29%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem

    Ardahan'ın Göle ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 28.09.2022 - 02:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

    AFAD saat 20.30'a kadar 29 artçı deprem kaydetti

    AA'nın aktardığına göre; AFAD, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 20.30 itibarıyla biri 4 olmak üzere toplam 29 artçı deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

    Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

    Ardahan da 4 büyüklüğünde deprem #1


    Google Pixel 7'nin özellikleri sızdırıldı
    Teknoloji

    Google Pixel 7'nin özellikleri sızdırıldı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Tatil.com Web 28 Eylül
    Advertorial

    Tatil.com Web 28 Eylül

    Görüş Bildir