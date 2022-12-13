Ardahan'da kar kalınlığı, 16 santime ulaştı

Yoğun yağış etkili olurken, kar kalınlığı ise 16 santimetreye kadar ulaştı. Kapanan 9 köy yolu, çalışmaların ardından ulaşıma yeniden açıldı.

Ardahan'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent merkezini kaplayan beyaz örtünün kalınlığı, 16 santimetre oldu.

Ardahan Belediyesi kent merkezinde, Karayolları şehirler arası yollarda, İl Özel İdaresi de köy yollarında temizlik çalışması başlattı.

Cadde ve sokaklar temizlendi

Kuruluşların karla mücadele ekipleri, ulaşımda herhangi sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda, araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgeleri temizledi.

Ulaşıma kapanan köy yolları açıldı

Kar yağışı nedeniyle kapanan 9 köy yolu ise ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.