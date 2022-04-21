Ardahan’da, tır kuyruğu 7 kilometreyi buldu

Yurt dışına çıkmak için Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’na gelen tırların oluşturduğu kuyruk, 7 kilometreye ulaştı.

Ardahan üzerinden Türkiye ile Gürcistan arasında geçişleri sağlayan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Ukrayna Rusya Savaşı’nın da etkisi ile tır şoförleri, güzergah değiştirince sınır kapısındaki yoğunluk arttı.

İHA’nın haberine göre; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’dan yurt dışına çıkış yapacak olan tırların oluşturduğu kuyruk 7 kilometreyi buldu. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreye ulaştı.

“Savaş sonrası tır güzergahları artık değişti”

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci yaptığı açıklamada, “Özellikle bir haftadır yoğunluk oluştu. Bunun sebebi, tırlar Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla burayı tercih etmeleridir. Çünkü savaş sonrası tır güzergahları artık değişti. Bu nedenle yoğunluk meydana geldi." dedi.