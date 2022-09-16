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    Ardahan’da ulaşıma yoğun sis engeli

    Ardahan’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
    • 16.09.2022 - 07:00
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    Ardahan’da ulaşıma yoğun sis engeli

    Ardahan Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı.

    Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

    Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

    İHA'nın haberine göre bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle, Ardahan-Posof güzergâhında görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

    Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.

    Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

    Ardahan’da ulaşıma yoğun sis engeli #1

    Ardahan’da ulaşıma yoğun sis engeli #2


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