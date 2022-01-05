Ardahan'daki göl festival alanına döndü

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplanan Çıldır Göl'ünde vatandaşlar, halay çekip, Eskimo usulü balık avladı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde karla kaplı dağlar ile buz tutan Çıldır Gölü, tablo gibi görüntü oluştururken, yöre halkı ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler, manzaranın keyfini yaşıyor.

BUZUN ÜZERİNDE HALAY ÇEKTİLER

Gölün buz tutan yüzeyinde buluşanlar, Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan birçok oyundan biri olan 'aşık'ı oynayıp, halay çekti.

ESKİMO USULÜ BALIK AVI

Buzun üzerinde sobada demlenen çaydan içen davetliler, paten ve kızakla kayıp, atlı kızağa binerek, göl üzerinde gezinti yaptı.

Göl üzerinde açılan küçük deliklerde Eskimo usulü balık da avlayanlar, güzel gün geçirdi.

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"BUZ KIRILACAK DİYE KORKMADIK DEĞİL"

Memleketi Ardahan'a İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ali Kaya, "Gönlümüz her zaman arzu ediyor çocukluğumuzu yaşamayı, çocukluğumuzun geçtiği memleketleri görmeyi. Bu sene de ağabeylerimle birlikte böyle bir vesile oldu geldik. Buzun bu şekilde oluşu çok da güzel oldu. Bu kızaklar da bizim çocukluğumuzun ulaşım aracı. Sabahtan akşama kadar bunlarla gezerdik, pantolonlarımız buz tutardı, üşüdüğümüz yetmezdi bir de anne babadan dayak yerdik. Şimdi iyi denk geldi. Yine böyle hasret gidermiş olduk. Çocukluğumuzu anımsamış olduk." diye konuştu.

"BUZ TUTAN GÖLÜN ÜZERİNDE HALAY ÇEKMEMİZE RAĞMEN KIRILMAMASI MUCİZE"

Yüzeyi ayna gibi yansıyan Çıldır Gölü üzerinde halay çekip, atlı kızakla gezmenin muhteşem olduğunu söyleyen Neslihan Yiğiter ise "Buraları çok duyuyordum. Biz de trenle geldik ve gördük. Koca bir gölün buz tutan yüzeyinde bu kadar kişinin gezip halay çekmesine rağmen kırılmaması gerçek bir mucize. Zaman zaman buz kırılacak, diye korkmadık değil." dedi.

AŞIK OYUNU

'Aşık' oyunu, koyun ve keçilerin arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemikle oynanan, Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan birçok oyundan biridir.

Kadim çağlardan gelene kadar başta Türkistan ve Türkiye olmak üzere Türklerin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde bu oyuna rastlamak mümkün.



























