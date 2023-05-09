Ardahanlılar yağmur çamur dinlemedi, Togg'u görmeye geldi Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, şehirlerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu defa Ardahanlılar ile buluşan Togg için vatandaşlar, sıraya girdi. Yağmura rağmen Togg'u görmeye gelenler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Türkiye kendi uçaklarından sonra yerli ve milli otomobili Togg'u banttan indirdi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılan Togg, banttan indikten sonra da kullanılmaya başlandı.

Togg'u gören vatandaşlar ise fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Bu defa sıraya giren, Ardahanlılar oldu.

Togg'un "Anadolu kırmızısı" modeli Ardahanlılar'dan yoğun ilgi gördü. Yağmura rağmen Milli Egemenlik Parkı'na gelen vatandaşlar, Togg'u alkışlarla karşıladı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaklaşık 2 saat alanda tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bunu yapanlardan Allah razı olsun"

Yavuz Irmak, Toog'u ilk defa gördüğünü söyleyerek, "Bunu yapanlardan ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bize de nasip olur." dedi.

"Ülkemiz her şeye layık"

AK Parti Milletvekili Adayı Güven Karakoyun ise, 60 yıllık bir hayalin gerçek olduğunu söyledi. Karakoyun, "Cenabı Allah Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek. Yatırımlarımız da devam edecektir. Ülkemiz her şeye layıktır." diye konuştu.

"Togg'a maket diyenleri aracı incelemeye davet ediyoruz"

Bazı vatandaşlar ise "Bu araca maket diyenler buyursun gelsin bir baksınlar, maket mi değil mi diye. Togg’a maket diyenleri aracı incelemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.