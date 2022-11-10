Areda Survey'den muhalefetin adayı kim olsun anketi

Areda Survey'den muhalefetin adayı kim olsun anketi

Son seçim anketinde seçmen, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefetten yüzde 41,3 ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor.

Türkiye'de 2023 ylında yapılacak seçimler için geri sayım başladı...

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı resmiyet kazanırken; muhalefet cephesinde de belirsizlik hakim.

Siyasi partiler seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor. Son olarak da Areda Survey son araştırmasında, muhaleffetteki aday belirsizliğini ele aldı.

Areda'nın Ensonhaber.com'a özel olarak paylaştığı anketinde katılımcılara, "Sizce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusu yönlendirildi.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ı geride bıraktı

11 adayın yer aldığı listede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,3 ile zirvede yer alırken, onu yüzde 19,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

İşte 11 adaylı detaylı sonuçlar;