Areda Survey'in ekonomiyi kim düzeltir anketi

Areda Survey'in ekonomiyi kim düzeltir anketi

Son ankette seçmen, ekonomik sorunları yüzde 48,4 ile hükümetin çözeceğine inanırken; muhalefete olan güven yüzde 29,1'de kaldı.

Türkiye 2023 seçim atmosferine girdi.

Anket şirketleri de bu süreçte kamuyounun nabzını tutmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili Areda Survey de son araştırmasında, Türkiye'nin seçim atmosferindeki durumunu değerlendirdi.

Areda'nın Ensonhaber.com'a özel olarak paylaştığı anketinde katılımcılara, "Sizce mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çöze muhalefet mi?" sorusu yönlendirildi.

Hükümet çözer diyenler çoğunlukta

Çıkan sonuçlarda ise katılımcıların tercihi, hükümetten yana oldu.

Hükümetin güven oyu yüzde 48,4 çıkarken, muhalefete inananların sayısı yüzde 29,1'de kaldı.

İşte detaylı sonuçlar;