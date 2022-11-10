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Areda Survey'in ekonomiyi kim düzeltir anketi
Son ankette seçmen, ekonomik sorunları yüzde 48,4 ile hükümetin çözeceğine inanırken; muhalefete olan güven yüzde 29,1'de kaldı.
- Haber Merkezi
- 10.11.2022 - 13:52
- Güncelleme : 10.11.2022 - 14:09
Türkiye 2023 seçim atmosferine girdi.
Anket şirketleri de bu süreçte kamuyounun nabzını tutmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili Areda Survey de son araştırmasında, Türkiye'nin seçim atmosferindeki durumunu değerlendirdi.
Areda'nın Ensonhaber.com'a özel olarak paylaştığı anketinde katılımcılara, "Sizce mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çöze muhalefet mi?" sorusu yönlendirildi.
Hükümet çözer diyenler çoğunlukta
Çıkan sonuçlarda ise katılımcıların tercihi, hükümetten yana oldu.
Hükümetin güven oyu yüzde 48,4 çıkarken, muhalefete inananların sayısı yüzde 29,1'de kaldı.
İşte detaylı sonuçlar;