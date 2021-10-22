Areda Survey'in genel seçim anketi

Yapılan son seçim anketinde, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, zirvedeki yerini yine korudu.

Siyasetin gündeminde erken seçim var.

Muhalefet, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin öne çekilerek milletin sandığa gitmesini istiyor.

Hükümetin bu konudaki tavrı oldukça net: Seçim tarihi değişmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta yaptığı açıklamada erken seçime kapıları net bir şekilde kapattı.

Erdoğan, seçimlerinde tam olarak belirlenen tarihte yapacağını söyledi.

Tartışmalar devam ederken anket firmaları da seçmenin nabzını tutuyor.

Bu firmalardan biri de Areda Survey.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Areda Survey, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtları paylaştı.

Buna göre, siyasi partilerin son oy oranları şöyle şekillendi;

AK PARTİ: YÜZDE 38,5

CHP: YÜZDE 25,3

İYİ PARTİ: YÜZDE 12,1

HDP: YÜZDE 9,2

MHP: YÜZDE 9,9

DEVA PARTİSİ: YÜZDE 1,7

GELECEK PARTİSİ: YÜZDE 1,1

DİĞER: YÜZDE 2,2