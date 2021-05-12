Arife günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti: Arife günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur?

Arife günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti: Arife günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur?

İslam aleminin büyük huzura eriştiği, Ramazan Bayramı'nın müjdecisi Arife Günü'nde 1000 İhlas suresi okumak faziletli ibadetler arasında yer alıyor. Peki Arife günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur?

Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 12 Mayıs Çarşamba günü yani bugün idrak edilecek olan Arife gününde İslam alemi, bol bol namaz kılacak, dua edecek ve ibadetler gerçekleştirecek.

Arife günü yapılacak ibadetlerden biri de "1000 ihlas okumak" olarak bilindiğinden müminler, Arife günü 1000 İhlas okumanın önemi ve faziletlerini araştırıyor. Arife günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur? sorusunun yanıtı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arife Günü meydana getirilen duadır." demiştir.

Peki Arife günü 1000 ihlas hangi vakitte ne zamana kadar okunur? İşte Arife günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri ve önemi hakkında bilgiler...

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ NEDİR?

Ramazan Bayramı'na saatler kala Arife Günü ibadetleri içinde yer alan 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti merak konusu oldu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in "Arife gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arife günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur." buyurduğu belirtilmektedir.

Mekke döneminde inen İhlas suresi, 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Ramazan bayramının arefesinde bol bol İhlas suresi okumak gerekmektedir.

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

İhlas Suresi Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arife günü 1000 İhlâs Sures'ini peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arife günü 1000 İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), ''Arife gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahu Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arife gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arife günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arife günü bin İhlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.'' buyurmuştur. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ

"Arife günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte, "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."