Arife günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? Arife günü banka çalışma saatleri 2021

Arife günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? Arife günü banka çalışma saatleri 2021

Yarın arife günü olması nedeniyle bankada işi olan vatandaşlar, arife günü bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki arife günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar..

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine saatler kaldı ve İslam alemi için Ramazan Bayramı heyecanı başladı.

13, 14 ve 15 Mayıs günlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde 12 Mayıs yani yarın Arife Günü yaşanacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek arife gününde hangi kurumların açık, hangi kurumların kapalı olduğu merak konusu oldu. Bankalar da merak edilenler arasına girdi.

Arife günü bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, ''Arife günü bankalar açık mı, kaça kadar açık?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki arife günü bankalar açık mı, kaça kadar açık? Arife günü banka çalışma saatleri 2021...

ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arife günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü, bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN UYARI

Bankalar Birliği'nden gelen açıklamada önemli bir uyarı yer aldı. Hem vatandaş hem de çalışanların sağlığını korumak için banka müşterilerinin ATM, mobil bankacılık, internet gibi şube dışı kaynaklardan işlem yapmaları istendi.