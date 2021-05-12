Arife günü ibadetler nelerdir? Arife günü okunacak dualar ve kılınacak namazlar..

12 Mayıs 2021 Çarşamba gününün gelmesi ile birlikte Arife Günü'nde yapılacak ibadetler, bu günü en doğru şekilde ihya etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte Arife günü ibadetleri..

Tüm İslam alemi açısından büyük önem arz eden Arife Günü, 12 Mayıs 2021 Çarşamba yani bugün idrak ediliyor.

Bu kapsamda, okunacak dualar, sureler ve kılınacak namazlar günün en sık araştırılan konuları arasında yer alıyor. ''Arife Günü ibadetleri nelerdir? Arife Günü neler yapılır?'' gibi soruların yanıtları birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor.

Ramazan-ı Şerif’in uğurlandığı bu mübarek günde, özellikle 1001 İhlas okumanın fazileti ve sevabının da büyük olduğu bilinirken bazı kaynaklarda da tavsiye edildiği görülmüştür.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu mübarek günle ilgili şöyle buyurmuştur: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur."

Peki Arife Günü ibadetleri nelerdir? Arefe Günü okunacak dualar ve sureler neler? İşte Arife Günü ibadetleri...

ARİFE GÜNÜ NEDİR?

Asıl olarak Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesine mahsus olan Arife tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır.

Arife, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arife günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arife Günü yapılacak ibadetler şu şekildedir:

Arife gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Bu günde çokça dua ve istiğfar edilmeli ve çokça İhlas Suresi okunmalıdır. Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Suresi'ni farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:



"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)



Bir hadis-i şerifte, "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.



Hadis-i şeriflere göre, "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

ARİFE GÜNÜ DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v), "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur.

Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır.

"Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurduğu da rivayet edilir.

Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN ARİFE GÜNÜNDE OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Arife gününde bu duayı okurdu:

''Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî.''

(Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.)

ARİFE GÜNÜ TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Arife günü tesbih namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı ve ardından tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de faydalıdır.

Mahsus namaz da Arife gününde yapılacak ibadetler arasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Suresi, ikinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilmektedir.

ARİFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Arife Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

ARİFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?

Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istiğfar etmek tavsiye edilir.

100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.