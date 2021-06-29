Arife günü resmi tatil mi? Kurban arifesi hangi güne denk geliyor?

Arife günü resmi tatil mi? Kurban arifesi hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, arife gününün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, arife günü resmi tatil mi? Kurban arifesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar..

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu Kurban Bayramı, normalleşmenin üçüncü kademesiyle başlayacak. Vatandaşlar, geçen yıla oranla sevdikleriyle vakit geçirme fırsatı bulacak.

Kurban Bayramı öncesi, kurban pazarları kurulmaya başladı. Vatandaşlar, kurbanını kestikten sonra, sevdikleriyle bir bayram geçirmenin heyecanını yaşayacak.

Özellikle çalışanlar, izin günlerini ayarlamak için arifenin tatil olup olmadığını merak ediyor.

Bu konuda araştırma yapan vatandaşlar, "Arife günü resmi tatil mi? Kurban arifesi hangi güne denk geliyor?" sorularına cevap arıyor.

Peki, arife günü tatil olacak mı? Hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün? İşte bayrama dair son detaylar...

ARİFE GÜNÜ TATİL Mİ?

19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi yarım gün tatil olacak. Vatandaşlar, o gün yarım gün çalıştıktan sonra izne çıkabilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili; 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerini kapsıyor. Dört gün süren bayram Cuma akşamı sona eriyor.