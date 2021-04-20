Arife ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı arifesi 2021

Arife ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı arifesi 2021

On bir ayın sultanı Ramazan ayı devam ederken, arife gününün ne zamana, hangi güne denk geldiği en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, arife ne zaman, hangi gün?

Müslüman alemi açısından büyük önem arz eden on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak ediliyor.

Ramzzan ayında arife gününün hangi tarihe denk geldiği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Başta çalışanlar olmak üzere bayram tatili yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan arife günü tarihi hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki, Arife ne zaman, hangi gün? İşte, 2021 Ramazan Bayramı arifesi...

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN, HANGÜ GÜN?

Ramazan ayı, bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arife günü, 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arifesinde son oruçlarını tutacak.

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