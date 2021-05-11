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    Arife ne zaman, yarın mı? Ramazan Bayramı arife günü tarihi 2021

    On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine saatler kaldı. Arife paylaşımlarının artmasıyla birlikte arife günü ne zaman, yarın mı? sorusu gündeme geldi. Peki, arife ne zaman, yarın mı?
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 12:05
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    Arife ne zaman, yarın mı? Ramazan Bayramı arife günü tarihi 2021

    Müslüman alemi açısından büyük önem arz eden on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken Ramazan Bayramı için hazırlıklar hız kazandı.

    Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala oruç tutan vatandaşlar, son oruç gününün ne zaman olduğunu ve Ramazan Ayı'nın bitiş tarihini araştırmaya başladı.

    Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde olan Arife Günü tarihi, Diyanet 2021 takviminde yer alıyor.

    Peki, arife günü ne zaman, yarın mı? İşte, 2021 Ramazan Bayramı arife günü tarihi...

    2021 RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN, YARIN MI?

    Ramazan ayı, bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arife günü, 12 Mayıs Çarşamba gününe yani yarına denk geliyor.

    Bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arifesinde son oruçlarını tutacak.

    Arife günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu daireleri bugün yarım gün hizmet verecek ve öğleden sonra kapalı olacaktır.

    Arife ne zaman, yarın mı? Ramazan Bayramı arife günü tarihi 2021 #1

    RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

    • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
    • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
    • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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