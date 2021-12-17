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    Arnavutköy'de araçlar muayene yolunda zarar görüyor

    Haraççı Muayene İstasyonu yolu çalışma nedeniyle kapatılınca stabilize yol açıldı. Yağış nedeniyle köstebek çukuruna dönen yolda araçlar muayeneye gidemeden zarar gördü.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 12:17
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    Arnavutköy'de araçlar muayene yolunda zarar görüyor

    Arnavutköy'de İSKİ tarafından 6 ay önce başlatılan isale hattı çalışması nedeniyle, Haraççı Muayene İstasyonuna giden ana yol geçici bir süre kapatıldı.

    Bu nedenle muayeneye gidecek olan sürücülere, düzleştirilmiş bir alternatif yol açıldı.

    MUAYENE YOLUNDA ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

    Ancak bu yol yağmur yağınca bataklığa dönüştü. Yolu kullanmak durumunda kalan sürücüler ise muayeneye gidemeden aracın hasar gördüğünü söyledi.

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    KAMYONETLER DE GEÇMEKTE ZORLANIYOR

    Yaklaşık 200-300 metre boyunda onlarca çukurun bulunduğu yolda kamyonetler bile ilerlemekte güçlük çekiyor.

    Sürücüler sağlam olan araçlarının burada zarar görerek muayeneden geçemeyeceği endişesini yaşıyor.

    "BU YOLDAN SONRA MUAYENEDEN NASIL GEÇECEK BİLMİYORUM"

    Durumdan şikeyet eden bir sürücü,"Aracım sağlam ancak bu yoldan sonra muayeneden nasıl geçecek bilmiyorum" dedi.

    MAHALLELİ DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

    6 ay önce İSKİ tarafından başlatılan isale hattı çalışmasının bitirilmemesinden yakınan mahalle sakinleri ise her gün bu yolu kullanmak zorunda kaldıklarını ve araçlarının lastik ve takım aksamlarında sürekli arızalar meydana geldiğini söyledi.

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