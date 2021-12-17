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    Arnavutköy'de okulu su bastı

    İki hafta önceki lodosta çatı kiremitleri uçan okul sınıfları, çatıdan giren yağmur suları yüzünden kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 12:15
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    Arnavutköy'de okulu su bastı

    İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan lodos, büyük hasarlara yol açtı.

    Hasar gören yerlerden bazıları ise okullar oldu.

    Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısındaki kiremitler uçarken, birkaç gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle okulu su bastı.

    SINIFLAR SU ALTINDA KALDI

    Birçok sınıf yağmur suyuyla dolarken, okulun tavanından damlayan sular bilgisayar labotuvarlarına da ulaştı. Sınıflara önlem amacıyla kovalar konuldu.

    ONARIM İÇİN YAĞIŞIN BİTMESİ BEKLENİYOR

    Yetkililer, çatıdaki hasarın hava koşullarının düzelmesinin ardından kısa zamanda onarılacağını belirtti.

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